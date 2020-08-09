Ліга чемпіонів 2020/21: Ребров, Мілевський, Швед та інші українці дізналися суперників у першому раунді кваліфікації

Україна — 13:01 2057
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Матвієнко знову зацікавив Арсенал – аналітики лондонців на замовлення Артети оцінили українця у матчі з Вольфсбургом
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Пірло планує кадрову революцію в Ювентусі – екс-зірка Шахтаря потрапив під гарячу руку коучаІталія — 11:51 3047
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Базель: тотальний регрес і хаос, тренер на волосині, єврокубковий контраст – хто стоїть на шляху Шахтаря до півфіналу ЛЄЛіга Європи — 09:00 6600
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Ліга чемпіонів 2019/20: визначились усі пари 1/4 фіналуЛіга чемпіонів — 00:12 8688
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Баварія ще раз красиво розбила Челсі та вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – космічний Лєвандовскі з 2+2 плює на "Золотий м'яч"Ліга чемпіонів — 8 серп 5178