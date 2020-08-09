Ліга чемпіонів 2020/21: Ребров, Мілевський, Швед та інші українці дізналися суперників у першому раунді кваліфікації

Сьогодні у Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21.

Серед учасників цього етапу є чимало клубів, у яких виступають або тренують українські легіонери.

Ліга чемпіонів 2019/20: визначились усі пари 1/4 фіналу

Ференцварош (Ребров, Харатін, Зубков) – Юргорден

Селтік (Мар'ян Швед) – Рейк'явік

Шериф (Андрій Блізніченко) – Фола

Маккабі Тель-Авів – Рига (Роман Дебелко)

Динамо Брест (Мілевський, Нойок, Хачеріді) – Астана

Нагадаємо, перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21 відбудеться 18 або 19 серпня. Він складатиметься з одного поєдинку.

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