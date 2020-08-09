toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ БАВАРІЯ - ЧЕЛСІ ДИНАМО ШАХТАР

Ліга чемпіонів 2020/21: Ребров, Мілевський, Швед та інші українці дізналися суперників у першому раунді кваліфікації

13:55 - Читать на русском
Ліга чемпіонів 2020/21: Ребров, Мілевський, Швед та інші українці дізналися суперників у першому раунді кваліфікації
Сергій Ребров / Сайт Ференцвароша

Сьогодні у Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21.

Серед учасників цього етапу є чимало клубів, у яких виступають або тренують українські легіонери.

Ліга чемпіонів 2019/20: визначились усі пари 1/4 фіналу

Ференцварош (Ребров, Харатін, Зубков) – Юргорден

Селтік (Мар'ян Швед) – Рейк'явік

Шериф (Андрій Блізніченко) – Фола

Маккабі Тель-Авів – Рига (Роман Дебелко)

Динамо Брест (Мілевський, Нойок, Хачеріді) – Астана

Нагадаємо, перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21 відбудеться 18 або 19 серпня. Він складатиметься з одного поєдинку.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

blog_ava
Ліга чемпіонів 2019/20: визначились усі пари 1/4 фіналу
00:12
8688
Теги
Жеребкування ЛЧ Рига Рига Арарат-Вірменія Арарат-Вірменія Головне Ігор Ігор Харатін Олександр Олександр Зубков Сергій Сергій Ребров Динамо Брест Динамо Брест Шериф Шериф Селтік Селтік Ференцварош Ференцварош Ліга чемпіонів Роман Роман Дебелко Євген Євген Хачеріді Андрій Андрій Блізніченко Олександр Олександр Нойок Сергій Сергій Вакуленко Мар'ян Мар'ян Швед Артем Артем Мілевський
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Пірло офіційно очолив Ювентус
    Італія — 8 серп10066 Пірло офіційно очолив Ювентус
2
дн
:
3
год
:
23
хв
ОПФК Черкащина
17:30
Миколаїв
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?