Ліга чемпіонів 2023/24, 3-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

АЕК Афіни – Динамо Загреб – 2:2 (перший матч – 2:1)

Голи: Араухо, 90+2, Віда, 90+10 – Шутало, 45+2, Любічіч, 65

Нереалізований пенальті: Гарсія, 90+10

Перший поєдинок між цими командами був зіграний лише 15 серпня у Хорватії. УЄФА відклав гру в Греції через сутички фанатів, внаслідок якої загинув один уболівальник. Матч у Загребі завершився перемогою АЕКа, який забив вирішальний гол на 90-й хвилині та здобув гандикап перед домашнім поєдинком.

Богдан Михайліченко і Домагой Віда знову вийшли у старті своїх команд. Перший тайм пройшов за переваги АЕКа, але забили гості. перед свистком на перерву Йосіп Шутало вдало зіграв на добиванні та вивів Динамо вперед. Рахунок за сумою двох матчів став рівним.

По перерві Роберт Любічіч подвоїв перевагу хорватів. А потім свою команду ледь не підвів Михайліченко, який отримав дві жовті за 5 хвилин. Динамо Загреб врятував VAR, який скасував другу жовту для українця. Попри гру в рівних складах, хорвати не встояли. Серхіо Араухо в компенсований час забив рятівний для АЕКа гол, який перевів гру в екстра-тайм. Здавалося. На 90+10-й АЕК заробив пенальті, який не реалізував Гарсія. На його щастя, Домагой Віда таки зрівняв рахунок у цьому матчі і вивів свою команду в наступний раунд.

Відповідно, саме АЕК став останнім учасником раунду плей-офф кваліфікації ЛЧ. Команда Домагоя Віди зіграє проти бельгійського Антверпена.

Усі пари раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24:

Шлях чемпіонів

Маккабі Хайфа – Янг Бойз

Антверпен – АЕК Афіни

Ракув – Копенгаген

Мольде – Галатасарай

Шлях представників ліг

Рейнджерс – ПСВ.

Брага – Панатінаїкос.

Матчі раунду плей-офф кваліфікації ЛЧ відбудуться 22/23 та 29/30 серпня. Жеребкування групового етапу заплановане на 31 серпня.

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