Одноклубник Маліновського отримав вердикт у скандальній справі про вживання допінгу
Захисник Аталанти Хосе Паломіно перегорнув одну з найважчих сторінок своєї кар'єри.
Національний антидопінговий суд Італії визнав 32-річного аргентинця невинним, інформує TMWeb. Паломіно не грав з кінця липня, коли у його аналізах виявили заборонений препарат – нандролон. Втім, детальне розслідування не виявило грубих порушень з боку одноклубника Маліновського. Захисник Аталанти вже встиг поділитися емоціями від позитивного вирішення скандалу.
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"Я дуже щасливий! Я вірив у справедливість, і тепер просто думаю про те, щоб повернутись до роботи з моїми товаришами по команді", – написав Паломіно у соцмережах.
Додамо, що контракт досвідченого захисника з Аталантою завершується вже наступного літа. Неприємна історія і тривала відсутність ігрової практики може завадити аргентинцю продовжити свої виступи у Бергамо.
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