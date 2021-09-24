Чемпіонат світу-1974 ввійшов у історію, як особливий турнір з багатьох причин. Одна з тих, яка лежить на поверхні – потрапляння на Мундіаль екзотичних збірних Гаїті та Заїру. Руйнація міфів та пошук істини супроводжуватимуть виступ цих команд серед когорти найсильніших протягом багатьох років.

Особливо це помітно в контексті виходу на ЧС збірної Гаїті. Хтось писав про чудодійне зілля, як причину перемоги у кваліфікації, ще хтось – про ляльки-вуду. Однак не підлягає сумнівам той факт, що перший офіційний випадок проваленого допінг-тесту на чемпіонаті світу зафіксовано саме за участю футболіста національної команди Гаїті.

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Прем’єра гаїтянців на Мундіалі відбулася у Мюнхені – в рамках першого туру дебютанти турніру зустрічалися з Італією, яка на попередньому чемпіонаті пробилася до фіналу. На початку другого тайму запахло сенсацією – лідер і головна зірка у складі андердога Емманюель Саннон скористався передачею з глибини, виграв забіг у італійської оборони, обійшов Діно Дзоффа і відкрив рахунок. Гаїті перемагає віце-чемпіона світу – фантастика!

Щоправда, Італія все ж взяла своє. Голи Джанні Рівери, Ромео Бенетті та П’єтро Анастазі запобігли сенсації. Неприємності для Гаїті продовжилися і після фінального свистка. Серед футболістів, які повинні були здавати допінг-тест, жереб обрав 26-річного оборонця Ернста Жан-Жозефа (допінг проба його партнера Саннона виявилася чистою). Невдовзі голова антидопінгового комітету ФІФА доктор Готфрід Шенгольцер повідомив шокуючу інформацію – в організмі футболіста виявлено заборонений стимулятор фенметразин. Жан-Жозефа відсторонили від участі у змаганнях.

Сам футболіст одразу все пояснив – заборонений препарат використовувався, як ліки від астми. Щоправда, лікар гаїтянської команди Патрік Х’ю в коментарі пресі заперечив наявність цього захворювання у Жан-Жозефа. Мовляв, футболіст самовільно приймав таблетки за рекомендацією знайомого гаїтянського лікаря. І додав, що "хлопець не мав достатнього інтелектуального рівня, щоб усвідомити, що він зробив або що сказав".

Жан-Жозеф у підкаті проти Фабіо Капелло / фото з соцмереж

Це важкий удар для нас, – цитувала "The New York Times" тренера збірної Гаїті Антуана Тасі. – Очевидно, Жан-Жозеф не здогадувався, що робить щось погане.

Складність ситуації полягала у її політичному підтексті. Вихід Гаїті на чемпіонат світу розцінювався на батьківщині, як особлива подія. Диктатор Франсуа Дювальє таким чином демонстрував світові, що у країні розвивається спорт. Скандал з допінгом не входив у плани довічного узурпатора влади. Для того, щоб не припускатися дурниць, гаїтянська делегація поїхала у ФРН в супроводі тонтон-макутів, простіше кажучи, гаїтянської міліції, на яку опирався диктатор Дювальє.

Жан-Жозеф з мюнхенським полісменом / фото beyondthelastman.com

У пресі почали з’являтися суперечливі звістки – нібито тонтон-макути викрали та побили Жан-Жозефа (дехто навіть писав про зламані обидві руки і миттєве повернення у Гаїті). На фоні цих подій збірна з острівної країни посипалася у другому матчі групового етапу. Хет-трик Анджея Шармаха, дубль Гжегожа Лято, а також голи Казімєжа Дейни та Єжи Горгоня перетворилися на нечуваний розгром 7:0 від збірної Польщі.

"У нас була безсонна ніч перед грою проти Польщі, і, чесно кажучи, я думав лише про Ернста, а не про матч", – згадував гаїтянський захисник Фріц Плантен. Напередодні заключного матчу Жан-Жозеф начебто зателефонував капітану команди Філліпу Ворбе і повідомив, що він живий. В останньому турі збірна Гаїті програла Аргентині 1:4.

Жан-Жозеф незадовго до смерті / фото bonnewshaiti.com

Вже після турніру у пресі почали з’являтися суперечливі дані щодо подальшого розвитку подій. Мовляв, футболіста було засуджено до двох років позбавлення волі за "зневагу країни". Однак згодом Жан-Жозеф не лише повернувся у футбол, а й знову грав за збірну. Зокрема, Ернст брав участь у кваліфікації на іспанський Мундіаль 1978-го. Крім того, захисник протягом певного періоду часу виступав за американську команду Чикаго Стінг.

У середині 80-х Жан-Жозеф навіть займався тренерською діяльністю і очолював ФК Віолетт, у складі якого виступав протягом багатьох років. У серпні 2020-го з Гаїті надійшла сумна звістка. На 73-му році життя перестало битися серце Ернста Жан-Жозефа. Футболіста, який потрапив у загадкову історію, що завжди буде покритою мороком і таємницями.