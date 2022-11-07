Национальный антидопинговый суд Италии признал 32-летнего аргентинца невиновным, сообщает TMWeb. Паломино не играл с конца июля, когда в его анализах был обнаружен запрещенный препарат – нандролон. Впрочем, детальное расследование не выявило грубых нарушений со стороны одноклубника Малиновского. Защитник Аталанты уже успел поделиться эмоциями от положительного разрешения скандала.

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"Я очень счастлив! Я верил в справедливость, и теперь просто думаю о том, чтобы вернуться к работе с моими товарищами по команде", – написал Паломино в соцсетях.

Добавим, что контракт опытного защитника с Аталантой истекает уже следующим летом. Неприятная история и продолжительное отсутствие игровой практики может помешать аргентинцу продолжить свои выступления в Бергамо.

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