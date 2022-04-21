"Як можливо, що Тимощук продовжує мовчати? Я вас прошу, забувайте вже про цього помальованого фейкового патріота з жовто-синьою пов’язкою на голові. Все показують вчинки, а не розмови і показуха. Такі от тимощуки похапали всі свої гроші і потікали з України в критичний момент: судді, державні чиновники-корупціонери, олігархи.

Ярмоленко – про спілкування з Тимощуком: "Він послав мене нах*й, я послав його – на цьому наша розмова закінчилася"

Сидять і кайфують у Європі поки у нас йде війна. Після нашої перемоги вам тут не будуть раді. Краще не повертайтесь", – поділився Лужний у інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Тимощук залишився працювати в Росії, після чого УАФ позбавила запроданця усіх нагород, а також виключила з реєстру гравців національної команди.

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