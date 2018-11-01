"Один из самых эмоциональных и невероятных моментов в жизни", – Кавани сыграл в футбол с безногим мальчиком

Форвард парижан Эдинсон Кавани принял участие в благотворительном мероприятии фонда ПСЖ.

"Я пережил одно из самых эмоциональных моментов в жизни. Вот это сила воли", – написал Кавани в своем Twitter и добавил видео игры в мяч с мальчиком.

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Сообщается, что мальчика зовут Али. Он болельщик парижан и специально приехал вместе с папой из Казахстана, чтобы посетить тренировочную базу ПСЖ.

Отметим, что Кавани может вскоре покинуть ПСЖ и вернуться в Наполи. 31-летний футболист даже согласен на снижение зарплаты ради выступления за неаполитанцев. Семья Кавани до сих пор живет в Неаполе, где играл уругваец с 2010 по 2013 год.

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