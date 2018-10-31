Неймар може сісти у в'язницю на 6 років – ЗМІ

Нападник ПСЖ Неймар може опинитися за гратами через звинувачення у махінаціях при переході із Сантоса в Барселону.

У суді розпочалася перевірка деталей переходу Неймара з бразильського Сантоса в Барселону, повідомляє Lavanguardia.

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За інформацією видання, до суду на учасників угоди переходу Неймара подав інвестиційний фонд DIS, який мав частину прав на форварда. На думку представників організації, реальна сума трансферу була вище заявленої, і в підсумку фонд недоотримав гроші через змову сторін.

На початку 2018 року бразилець вже викликався до суду у справі про шахрайство при оформленні трансферу. Тепер його справу буде розглянуто палатою у кримінальних справах в присутності трьох суддів. Якщо Неймара визнають винним, то термін можливого ув'язнення може зрости з двох до шести років.

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