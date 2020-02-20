toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Один із лідерів Наполі пропустить перший матч з Барселоною – Гаттузо розповів про проблеми гравця

19:01 181 Читать на русском
Один із лідерів Наполі пропустить перший матч з Барселоною – Гаттузо розповів про проблеми гравця
Каліду Кулібалі / Eurosport

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо підтвердив інформацію про те, що лідер оборони "адзуррі" Каліду Кулібалі пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

 

"У Кулібалі досі набряк. Буде краще дати йому ще 7-10 днів на відновлення, а тоді оцінити його стан.

Наполі зацікавився тренером Маліновського – відомі ще два кандидати на заміну Гаттузо

Ми ще не підготувалися до матчу з Барселоною. Ми підготувалися до матчу з Брешією. Будемо думати про Барсу в суботу, після того, як проаналізуємо зустріч з Брешією", – цитує Гаттузо Football Italia.

Сенегальський центрбек отримав травму стегна ще у матчі проти Парми у грудні минулого року. Після відновлення він зіграв два матчі і повернувся до лазарету з тією ж проблемою.

Нагадаємо, матч Наполі – Барселона відбудеться у вівторок, 25 лютого.

Анчелотті провалився в Наполі: головні причини гучного фіаско легендарного тренера

blog_ava
Фонсека погрожує українцям Гента – матч Ліги Європи позначиться на майбутньому фахівця в Римі
10:40
13435
Теги
Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Наполі - Барселона Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі Наполі Наполі Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
36
хв
Ніцца
20:00
Брест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук