Один із лідерів Наполі пропустить перший матч з Барселоною – Гаттузо розповів про проблеми гравця

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо підтвердив інформацію про те, що лідер оборони "адзуррі" Каліду Кулібалі пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"У Кулібалі досі набряк. Буде краще дати йому ще 7-10 днів на відновлення, а тоді оцінити його стан.

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Ми ще не підготувалися до матчу з Барселоною. Ми підготувалися до матчу з Брешією. Будемо думати про Барсу в суботу, після того, як проаналізуємо зустріч з Брешією", – цитує Гаттузо Football Italia.

Сенегальський центрбек отримав травму стегна ще у матчі проти Парми у грудні минулого року. Після відновлення він зіграв два матчі і повернувся до лазарету з тією ж проблемою.

Нагадаємо, матч Наполі – Барселона відбудеться у вівторок, 25 лютого.

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