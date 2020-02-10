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Наполі зацікавився тренером Маліновського – відомі ще два кандидати на заміну Гаттузо

10 лютого 23:52 165 Читать на русском
Наполі зацікавився тренером Маліновського – відомі ще два кандидати на заміну Гаттузо
Дженнаро Гаттузо та Джан П'єро Гасперіні / Фото SpazioMilan

Лише нещодавно Дженнаро Гаттузо очолив Наполі, проте крісло головного тренера вже похитується.

Неаполітанці вже розпочали пошуки потенційного кандидата на посаду головного тренера команди, повідомляє Calciomercato.

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До шорт-листа Наполі потрапив наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні, керманич Верони Іван Юріч та відомий італійський фахівець Лучано Спаллетті, який зараз залишається без команди.

Чинний контракт Дженнаро Гаттузо з "партенопейцями" розрахований до завершення нинішнього сезону. Після 23-х турів Серії А Наполі розташувався на 11-й сходинці, відстаючи від Інтера на 24 очки.

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Наполі Наполі Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Італія Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Іван Юріч Іван Юріч
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