Наполі зацікавився тренером Маліновського – відомі ще два кандидати на заміну Гаттузо

Лише нещодавно Дженнаро Гаттузо очолив Наполі, проте крісло головного тренера вже похитується.

Неаполітанці вже розпочали пошуки потенційного кандидата на посаду головного тренера команди, повідомляє Calciomercato.

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До шорт-листа Наполі потрапив наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні, керманич Верони Іван Юріч та відомий італійський фахівець Лучано Спаллетті, який зараз залишається без команди.

Чинний контракт Дженнаро Гаттузо з "партенопейцями" розрахований до завершення нинішнього сезону. Після 23-х турів Серії А Наполі розташувався на 11-й сходинці, відстаючи від Інтера на 24 очки.

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