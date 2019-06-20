"Очолити Ювентус – це вінець кар'єри", – Саррі дав першу прес-конференцію у статусі наставника туринців

Новий головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі вперше прокоментував свій прихід на нову посаду.

"Я радий опинитися тут. Я підтримував Наполі, адже народився в Неаполі, і у мене була ідея, що ми можемо бути конкурентоспроможними на національному рівні, і я віддавав на це всі сили.

В останні місяці в Наполі у мене з'явилися сумніви, я відчув, що мій шлях там завершено. В цей же час, поки я сумнівався, був представлений Карло Анчелотті, і в цьому була моя вина.

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У мене були пропозиції, але я вирішив виїхати за кордон, тому що не хотів йти відразу в інший італійський клуб. Прем'єр-ліга стала відмінним досвідом, але ближче до кінця сезону у мене з'явилися професійні і особисті причини повернутися в Італію.

Ювентус дав мені можливість, і це вінець кар'єри, 80 відсотків якої були дуже важкими. Вважаю, що шанобливо ставився до всіх і віддавав всі сили.

Протягом трьох років роботи в Наполі я прокидався вранці з думкою про те, як перемогти Ювентус, моїм обов'язком було знайти можливості обіграти їх. Я викладався на 110 відсотків, але не зміг це зробити. Це було спортивне суперництво, але тепер я буду віддавати всі сили на благо цього клубу", – цитує Саррі офіційний твіттер Ювентуса.

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