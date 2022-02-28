Президент Польського футбольного союзу Цезари Кулеша відреагував на виключення Росії з турнірів під егідою ФІФА та УЄФА.

"ФІФА дискваліфікувала Росію! Боротьба за правильну справу була немарною. Ми показали, що сила у солідарності. Але заспокійтесь, жодного тріумфу. Ми просто вчинили правильно.

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Тепер ми повинні зосередитись на допомозі Україні, що ми і будемо робити як Польський футбольний союз", – написав Кулеша в Twitter, додавши хештег #SolidarityWithUkraine.

Зауважимо, збірна Росії та її клуби були виключені з міжнародних змагань. Відтак, Польща не гратиме з країною-окупанткою у півфіналі плей-офф відбору до ЧС-2022.

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