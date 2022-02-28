Президент Польского футбольного союза Цезары Кулеша отреагировал на исключение России из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

"ФИФА дисквалифицировала Россию! Борьба за правильное дело была ненапрасной. Мы показали, что сила в солидарности. Но успокойтесь, никакого триумфа. Мы просто поступили правильно.

ФИФА и УЕФА официально исключили Россию и ее клубы из всех соревнований

Теперь мы должны сосредоточиться на помощи Украине, что мы и будем делать как Польский футбольный союз", – написал Кулеша в Twitter, добавив хэштег #SolidarityWithUkraine.

Заметим, что сборная России и ее клубы были исключены из международных соревнований. Польша не будет играть со страной-оккупанта в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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