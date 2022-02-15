"Бенфіка – чудовий клуб, і будь-який недосягнутий результат тут викликає величезний тиск на тебе. Це дуже сильний клуб, а в команді зібрані пристойні гравці. І ці футболісти дуже хочуть перемагати.

Яремчук віддав асист на переможний гол – блискуче повернення форварда Бенфіки після травми

Це був мій вибір, я знав, що Бенфіка – хороша команда, і, чесно кажучи, я ні про що не шкодую. Якість гравців тут дуже висока, ми граємо в Лізі чемпіонів і португальській Прімейрі. Звичайно, я очікував від себе більшого, але реальність така, і я повинен продовжувати старанно працювати", – цитує Яремчука A Bola.

Нагадаємо, українець перейшов до Бенфіки з Гента влітку 2021 року за 17 млн євро. У поточному сезоні провів за португальську команду 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 6 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 17,5 млн євро.

"Ми не боїмося Росію, бо маємо ліву ногу Маліновського": гол українця порвав Італію, Руслана порівняли з ядерною зброєю