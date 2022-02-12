Яремчук віддав асист на переможний гол – блискуче повернення форварда Бенфіки після травми
Бенфіка перемогла Санта-Клару (2:1) в рамках 22-го туру чемпіонату Португалії. Роман Яремчук безпосередньо вплинув на результат.
Португалія, 22 тур
Бенфіка – Санта-Клара – 2:1
Голи: Нуньєс, 60, 62 – Мохебі, 21
Бенфіка приймала середняка чемпіонату, але несподівано отримала чимало проблем. Санта-Клара відкрила рахунок в середині першого тайму і тривалий час утримувала перевагу. Лише безглуздий пенальті зламав опір гостей.
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Дарвін Нуньєс реалізував удар з позначки, а через дві хвилини забив переможний гол. Асистував уругвайцю Роман Яремчук. Форвард збірної України проводив перший матч за Бенфіку після травми ока. Це перша результативна дія Яремчука в 2022 році.