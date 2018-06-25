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Очігава повернувся в Динамо

24 червня 19:36 929 Читать на русском
Очігава повернувся в Динамо
Зураб Очігава / соцмережі

Захисник Зураб Очігава повернувся в київське Динамо після річної оренди в Олімпіку.

Зураб Очігава повернувся в розташування київського Динамо, повідомляє Динамоманія.

Сезон 2017/2018 центрбек провів у складі донецького Олімпіка, з яким зумів зберегти прописку в УПЛ.

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За підсумками сезону донеччани вирішили не продовжувати оренду футболіста, а тому він повернувся в клуб, якому належить.

Наразі Очігава тренується з дублем Динамо.

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