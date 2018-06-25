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Пантіч, Корзун та Рибалка тренуються з дублем Динамо

24 червня 18:48 480 Читать на русском
Пантіч, Корзун та Рибалка тренуються з дублем Динамо
Александар Пантіч / ФК Динамо Київ

Александар Пантіч, Нікіта Корзун та Сергій Рибалка займаються з дублем київського Динамо.

Виставлені на трансфер захисник Александар Пантіч та півзахисник Нікіта Корзун тренуються з дублем Динамо, повідомляє Динамоманія.

Пантіча сватають у варшавську Легію, Корхуна – в Утрехт та Астану.

Також з дублем займається хавбек Сергій Рибалка, який провів сезон 2017/2018 в оренді в Сівасспорі.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс повідомляв, що Самбрано, Пантіч та Корзун підуть в оренду або будуть продані.

Теги
Динамо Динамо Александар Пантіч Александар Пантіч Нікіта Корзун Нікіта Корзун Сергій Рибалка Сергій Рибалка
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