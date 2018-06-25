Пантіч, Корзун та Рибалка тренуються з дублем Динамо

Александар Пантіч, Нікіта Корзун та Сергій Рибалка займаються з дублем київського Динамо.

Виставлені на трансфер захисник Александар Пантіч та півзахисник Нікіта Корзун тренуються з дублем Динамо, повідомляє Динамоманія.

Пантіча сватають у варшавську Легію, Корхуна – в Утрехт та Астану.

Також з дублем займається хавбек Сергій Рибалка, який провів сезон 2017/2018 в оренді в Сівасспорі.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс повідомляв, що Самбрано, Пантіч та Корзун підуть в оренду або будуть продані.