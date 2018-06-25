Очигава вернулся в Динамо

Защитник Зураб Очигава вернулся в киевское Динамо после годичной аренды в Олимпике.

Зураб Очигава вернулся в расположение киевского Динамо, сообщает Динамомания.

Сезон 2017/2018 центрбэк провел в составе донецкого Олимпика, с которым сумел сохранить прописку в УПЛ.

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По итогам сезона дончане решили не продлевать аренду футболиста, а потому он вернулся в клуб, которому принадлежит.

Сейчас Очигава тренируется с дублем Динамо.