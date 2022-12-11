"Я плакав на полі, плакав у роздягальні, плакав один у літаку і плакатиму щоразу, коли згадаю, як ми були близько до... Це був найгірший день у моєму житті, мені так сумно.

Екс-форвард Динамо розсекретив кандидатуру нового тренера збірної Бразилії – інсайд від дворазового чемпіона України

Я писав цей текст декілька разів, а потім витирав його. Немає слів, щоб пояснити розчарування, залишилися лише сльози. Посмішка зникла, мені потрібен час, щоб знову знайти її.

Я люблю футбол, і він дасть мені нову можливість підняти Бразилію туди, де вона дійсно заслуговує бути – на вершину. План божий завжди вищий за наш план. Ми повернемося сильнішими, ніж будь-коли. Бразилія, тисяча вибачень. Ми зазнали невдачі і зараз дуже розчаровані. Всім дякую за побажання та любов. Об'єднана Бразилія підкорить світ у 2026 році, скріньте", – написав Вінісіус на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Бразилія, яку вважали головним фаворитом Мундіалю в Катарі, вилетіла в 1/4 фіналу від Хорватії у серії пенальті.

ЧС-2022: Хорватія драматично вибила Бразилію в серії пенальті – суперджокери Даліча і Ліваковіч витягують у півфінал