"Я плакал на поле, плакал в раздевалке, плакал один в самолете и буду плакать всякий раз, когда вспомню, как мы были близки к... Это был худший день в моей жизни, несомненно, мне очень грустно.

Экс-форвард Динамо рассекретил кандидатуру нового тренера сборной Бразилии – инсайд от двукратного чемпиона Украины

Я писал этот текст несколько раз, затем вытирал его. У меня не хватает слов, чтобы описать разочарование, остались только слезы. Улыбка сошла с лица, мне нужно время, чтобы снова найти ее.

Я люблю футбол, и он даст мне новую возможность поднять Бразилию туда, где она действительно заслуживает быть – на вершину. План божий всегда выше нашего плана. Мы вернемся сильнее, чем когда-либо. Бразилия, тысяча извинений. Мы потерпели неудачу и сейчас очень разочарованы. Всем спасибо за пожелания и любовь. Объединенная Бразилия покорит мир в 2026 году, скриньте", – написал Винисиус на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Бразилия, считавшаяся главным фаворитом Мундиаля в Катаре, вылетела в 1/4 финала от Хорватии в серии пенальти.

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