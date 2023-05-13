Карпати поступились МФК Металург в 6-му турі чемпіонської групи. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Перша ліга 2022/23, 6-й тур, група підвищення в класі

Карпати – МФК Металург – 0:1

Гол: Векляк, 60

Карпати опустились на четверту сходинку, оскільки раніше ЛНЗ здобув перемогу та обігнав "левів" у турнірній таблиці. Львів'яни отримали ще один удар, програвши МФК Металург – Векляк у другому таймі головою замкнув навіс зі штрафного. Цей гол став єдиним у зустрічі – Карпати програли 0:1.

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Таким чином, "леви" опустились вже на п'яту сходинку – МФК Металург теж набрав 17 очок, обігнавши львівський клуб за очними зустрічами та різницею м'ячів.

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