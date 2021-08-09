Ужгород приймав Оболонь в рамках третього туру Першої ліги. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Перша ліга, 3-й тур

Ужгород – Оболонь – 0:2

Голи: Лобов, 27, Батальський, 90+2

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Оболонь з перших хвилин почала підтверджувати статус фаворита зустрічі. Ближче до середини гості відкрили рахунок, голкіпер закарпатців не зумів зреагувати на дальній постріл Лобова.

Спроби гравців Ужгорода відігратись не вражали. Перед фінальним свистком кияни забили закономірний другий м'яч і зафіксували перемогу 2:0.

Оболонь провела лише два матчі у поточному розіграші, але вже розташовується на 6-й сходинці з 4-ма очками. Ужгород залишається на дні таблиці без залікових балів.

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