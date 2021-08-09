Ужгород принимал Оболонь в рамках третьего тура Первой лиги. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Первая лига, 3-й тур

Ужгород – Оболонь – 0:2

Голы: Лобов, 27, Батальский, 90+2

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Оболонь с первых минут начала подтверждать статус фаворита встречи. Ближе к середине гости открыли счет, голкипер закарпатцев не сумел среагировать на дальний выстрел Лобова.

Попытки игроков Ужгорода отыграться не впечатляли. Перед финальным свистком киевляне забили закономерный второй мяч и зафиксировали победу 2:0.

Оболонь провела всего два матча в текущем розыгрыше, но уже располагается на 6-й строчке с 4-мя очками. Ужгород остается на дне таблицы без зачетных баллов.

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