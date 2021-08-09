Оболонь уверенно обыграла Ужгород – новичок Первой лиги потерпел третье поражение подряд
Ужгород принимал Оболонь в рамках третьего тура Первой лиги. Читайте отчет матча на Футбол 24.
Первая лига, 3-й тур
Ужгород – Оболонь – 0:2
Голы: Лобов, 27, Батальский, 90+2
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Оболонь с первых минут начала подтверждать статус фаворита встречи. Ближе к середине гости открыли счет, голкипер закарпатцев не сумел среагировать на дальний выстрел Лобова.
Попытки игроков Ужгорода отыграться не впечатляли. Перед финальным свистком киевляне забили закономерный второй мяч и зафиксировали победу 2:0.
Оболонь провела всего два матча в текущем розыгрыше, но уже располагается на 6-й строчке с 4-мя очками. Ужгород остается на дне таблицы без зачетных баллов.
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