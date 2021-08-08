Україна, Перша ліга, 3-й тур

Поділля – ВПК-Агро – 3:0

Голи: Островський, 20, Пернацький, 64, Коваль, 76

Альянс – Волинь – 0:0

Нива Т – Олімпік – 0:0

Нереалізований пенальті: Семенина, 66 (Н)

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У Хмельницькому шлях до першої перемоги в сезоні Поділля розпочало на 20-й хвилині. Затяжна атака господарів завершилася помилкою кіпера ВПК-Агро, який дозволив Денису Островському обіграти себе та забити фактично в порожні ворота. Після перерви подоляни забили ще двічі. Спершу Олександр Пернацький ефектно головою замкнув навіс із кутового. А на 76-й Мораренко майстерно покотив із правого флангу в штрафний майданчик, де Станіслав Коваль потужно пробив низом в один дотик.

Натомість у Тернополі активніше розпочали гості. Олімпік у стартовому відрізку двічі обстукав каркас воріт Ниви, а коли капітан донеччан Білий після стандарту бив, здавалося, напевне, то тернополян врятував Механів. Поступово гра заспокоїлася, і новий спалах активності припав на старт другої половини. Тепер гру вела Нива. Зрештою, тиск господарів змусив Олімпік помилитися: Карвацький невдало головою відкинув на кіпера, Рибак побіг на перехоплення і просто скосив Волохатого – пенальті. До позначки підійшов ветеран Ігор Семенина, пробив по центру й дозволив голкіперу парирувати постріл ногами. Спробу фінального штурму ж від Олімпіка оборона Ниви злагоджено нівелювала.

Не побачили голів і в Сумах. Скандальний Альянс зіграв рівний матч із Волинню. Команди лише зрідка обмінювалися небезпечними випадами. Лучани загрожували господарям переважно зі стандартів. Найкраща нагода команди Шахова була змарнована в першому таймі, коли Войтіховський класно бив зі штрафного під перекладину. Проте, Альянс врятував Єфанов. Господарі відповіли ударом Агапова над воротами. Зрештою, поєдинок закономірно завершився нульовою нічиєю.

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