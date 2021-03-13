"О 15:00 поле було підготовлено для проведення матчу. За дві години насипало шар в 3 сантиметри снігу на поле. Якби почали матч, то за два години не менше би 5 сантиметрів снігу було.

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Два тренери зібралися, арбітр, делегат. Зв'язалися з президентом ПФЛ і прийняли разом рішення про перенесення матчу. Термін визначили приблизно на травень", – зазначив Різниченко у коментарі Футбол News.

Цікаво, що матч був запланований ще на 5 вересня, проте тоді він не відбувся через коронавірус у таборі клубу з Рівного. Вчора ж, 12 березня, команди не змогли зіграти через снігопад в Києві.

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