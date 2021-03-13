"В 15:00 поле было подготовлено для проведения матча. За два часа насыпало слой в 3 сантиметра снега на поле. Если бы начали матч, то за 2 часа не менее бы 5 сантиметров снега было.

Первая лига: Черноморец обыграл Волынь и возглавил турнирную таблицу, Оболонь и Верес не сыграли из-за снегопада

Два тренера собрались, арбитр, делегат. Связались с президентом ПФЛ и приняли вместе решение о переносе матча. Срок определили примерно на май", – отметил Ризниченко в комментарии Футбол News.

Интересно, что матч был запланирован еще на 5 сентября, однако тогда он не состоялся из-за коронавируса в лагере клуба из Ровно. Вчера же, 12 марта, команды не смогли сыграть из-за снегопада в Киеве.

Рим у масці, або З ким палко дискутував Каштру після фіаско – як Шахтар злітав в Італію і забрав в Україну сім'ю Фонсеки