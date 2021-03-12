Чорноморець вибився у лідери Першої ліги завдяки перемозі у матчі 15-го туру першості. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Перша ліга 2020/21, 15-й тур

Чорноморець – Волинь – 1:0

Гол: Брагару, 23

Матч Оболонь – Верес перенесений на невизначений термін.

Одесити мінімально переграли Волинь завдяки голу Брагару в першому таймі. Хавбек після швидкого розіграшу штрафного вирішив пробити метрів з 30 та застав голкіпера зненацька, влучивши у дев'ятку. "Хрестоносці" так і не змогли забити у відповідь, а тому Чорноморець втримав перемогу.

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А от зустріч між Оболонню та Вересом була перенесена через снігопад у Києві. Як повідомляє офіційний сайт Вереса, ПФЛ має визначити нову дату поєдинку. Цікаво, що матч був запланований ще на 5 вересня, проте тоді він не відбувся через коронавірус у таборі клубу з Рівного.

Таким чином, Чорноморець набрав 34 очки та став лідером Першої ліги, Волинь з 24 пунктами залишилась сьомою.

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