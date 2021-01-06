Першолігова Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про підписання хавбека Олексія Лобова. Контракт з гравцем розрахований до літа 2022 року.

Гравець, який виступав у чемпіонаті "ЛНР", емоційно відреагував на розрив контракту з українським клубом

Зауважимо, Оболонь у своїх соціальних мережах видаляє негативні коментарі про свого новачка, адже у нього неоднозначна репутація. До 2017 року він виступав у чемпіонаті фейкової ЛНР, де встиг змінити 4 клуби – Гірник Ровеньки, Шахтар Красний Луч, ЦСКА НМ Перевальський і Далевець Луганськ.

Попереднім клубом Лобова було Полісся, яке він покинув зі скандалом під тиском ультрас. Також Олексій встиг пограти за краматорський Авангард.

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