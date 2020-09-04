"Ми повинні перестати ділити людей на синіх і червоних, на лівих і правих, на "бандерівців" і "ватників". Якщо ми хочемо миру і єднання, будь-яка держава починається з людини, а не навпаки.

Полісся розірвало контракт з гравцем, який виступав у чемпіонаті "ЛНР", після протесту ультрас

Я хочу грати тут і бути частиною України, прославляти на змаганнях честь цієї країни і робити так, щоб мільйони українців від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя пишалися своєю єдиною країною", – зазначив Лобов у коментарі програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Полісся розірвало угоду із гравцем після того, як ультрас клубу дізнались про те, що новачок клубу виступав у чемпіонаті "ЛНР". Керівництво клуб вирішило не йти проти фанатів та припинили співпрацю із гравцем.

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