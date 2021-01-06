Перволиговая Оболонь на своем официальном сайте объявила о подписании хавбека Алексея Лобова. Контракт с игроком рассчитан до лета 2022 года.

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Заметим, Оболонь в своих социальных сетях удаляет негативные комментарии о своем новичке, ведь у него неоднозначная репутация. До 2017 года он выступал в чемпионате фейковых ЛНР, где успел сменить 4 клуба – Горняк Ровеньки, Шахтер Красный Луч, ЦСКА НМ Перевальский и Далевець Луганск.

Предыдущим клубом Лобова было Полесье, которое он покинул со скандалом под давлением ультрас. Также Алексей успел поиграть за краматорский Авангард.

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