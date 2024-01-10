Оболонь объявила о трансфере опытного хавбека
11:57 - Читати українською
Полузащитник Евгений Запорожец присоединился к киевской Оболони.
Оболонь в своем Telegram-канале сообщила о трансфере Евгения Запорожца. Хавбек будет выступать за "пивоваров" под 50-м номером.
Оболонь готовится подписать двух опытных игроков – один из них был без клуба последние полгода, другой играет в футзал
Игрок присоединился к Оболони свободным агентом, а срок контракта с Евгением не раскрывается.
Напомним, Запорожец с 2014-го защищал цвета Ингульца и после 10 лет покинул клуб из Петрово. Интересно, что Евгений ныне заявлен за футзальную команду Тайфун на чемпионат Днепропетровской области.
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