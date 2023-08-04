Оболонь приймає Динамо у 2 турі чемпіонату України. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Перше київське дербі у Прем'єр-лізі з 2019 року. Матч, як і онлайн-трансляція Оболонь – Динамо на "Футбол 24", стартує о 17:00. У першому турі "пивовари" розійшлися миром з Колосом (0:0), а команда Луческу розгромила Минай (4:1). Де дивитися матч Оболонь – Динамо онлайн? Гру транслюють Setanta Sports, MEGOGO Футбол Перший та інші ОТТ-платформи. Попередники нинішньої Оболоні лише раз за всі 14 попередніх зустрічей перемагали динамівців. Трапилося це у 2010-му.

Оболонь – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Дячук повертається після дискваліфікації, міняючи в основі Попова, який своєю чергою пропускає гру через вилучення у стартовому турі. Біловар також поступається місцем у старті. Тож Луческу повністю оновив центр оборони, випустивши Сироту. Іващенко зробив 3 перестановки. Замість Фатєєва, Османа і Краснопіра виходять Вовкун, Суханов і Тарануха.

Оболонь: Федорівський – Вовкун, Приймак, Лук’янчук, – Черненко, Слободян, Мороз – Мединський, Суханов, Тарануха, Прокопенко

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат