Оболонь-Бровар підписала досвідченого півзахисника

Хавбек Рінар Валєєв офіційно став гравцем Оболонь-Бровар. Угода підписана за схемою "1+1".

Першолігова Оболонь-Бровар підсилилася Рінаром Валєєвим. Контракт із 31-річним хавбеком підписаний на один сезон з опцією продовження ще на рік, інформує офіційний сайт київського клубу.

Кубок України: результати жеребкування другого попереднього раунду

В сезоні 2009/10 Валєєв вже виступав за Оболонь – зіграв 30 матчів та забив 1 гол. Останнім клубом півзахисника був Олімпік, а до того він виступав за Кривбас, Чорноморець, Сталь, Іллічівець, Гірник, Іртиш та Дачію.

До слова, після 4-х турів Оболонь-Бровар посідає 3 місце в Першій лізі. Сезон 2018/19 київська команда завершила на 6-й позиції.

"Збиті льотчики": Гармаш, Сидорчук, Бутко, Матвієнко та ще 11 гравців, які гратимуть "за життя" у наступному сезоні