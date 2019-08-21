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Оболонь-Бровар подписала опытного полузащитника

14:10 72 Читати українською
Оболонь-Бровар подписала опытного полузащитника
Ринар Валеев (в центре) / ФК Оболонь-Бровар

Хавбек Ринар Валеев официально стал игроком Оболонь-Бровар. Соглашение подписано по схеме "1+1".

Перволиговая Оболонь-Бровар усилилась Ринаром Валеевым. Контракт с 31-летним хавбеком подписан на один сезон с опцией продления еще на год, информирует официальный сайт киевского клуба.

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В сезоне 2009/10 Валеев уже выступал за Оболонь – сыграл 30 матчей и забил 1 гол. Последним клубом полузащитника был Олимпик, а до этого он выступал за Кривбасс, Черноморец, Сталь, Ильичевец, Горняк, Иртыш и Дачию.

К слову, после 4-х туров Оболонь-Бровар занимает 3 место в Первой лиге. Сезон 2018/19 киевская команда завершила на 6-й позиции.

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