Команди обмінялися точними ударами в середині першого тайму. Якщо гол Інтера скасували через офсайд, то Андерсон забив чисто. Атака почалась з обрізки Ачербі, який, за іронією долі, належить якраз Лаціо.

Інтер обіграв Лаціо і відкрив Наполі шлях до дострокового Скудетто – інтрига за місця в ЛЧ досягла апогею

Відповідь Інтера по перерві була потужною. Лукаку приміряв роль асистента, віддавши чудові передачі Мартінесу та Госенсу. Лаутаро дублем довершив камбек під завісу зустрічі, і тут також не обійшлось без "засланого козачка". Екс-хавбек Інтера Весіно люб'язно віддав передачу на хід чемпіону світу. Перемога дозволила "нерадзуррі" наздогнати Мілан та Рому, а Лаціо ризикує віддати другу сходинку Ювентусу.