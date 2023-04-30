Команды обменялись точными ударами в середине первого тайма. Если гол Интера отменили из-за офсайда, то Андерсон забил чисто. Атака началась с обрезки Ачерби, который, по иронии судьбы, принадлежит как раз Лацио.

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Ответ Интера после перерыва был мощным. Лукаку примерил роль ассистента, отдав отличные передачи Мартинесу и Госенсу. Лаутаро дублем довершил камбек под занавес встречи, и здесь тоже не обошлось без "засланного казачка". Экс-хавбек Интера Весино любезно отдал передачу чемпиону мира. Победа позволила "нерадзурри" догнать Милан и Рому, а Лацио рискует отдать второе место Ювентусу.