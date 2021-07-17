У Парижі відбулось святкування весілля новоспеченого чемпіона Європи Марко Верратті із французькою моделлю Джесікою Айді.

Шевченко зізнався дружині в коханні у день річниці весілля

Привітати молодят завітали зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе, легендарний шведський форвард Златан Ібрагімовіч та багато інших знаменитостей. Заради нової обраниці Марко у 2019-му розлучився з колишньою дружиною. Від першого шлюбу у футболіста є 7-річний син Томмазо.

Нагадаємо, Верраті допоміг збірній Італії завоювати золоті медалі Євро-2020.

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