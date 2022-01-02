Саудівський Аль-Хіляль хоче підсилитися екс-капітаном "канонірів", який вже 3 тижні не виходить на поле.

Клуб із Саудівської Аравії (чемпіон країни у сезоні 2020/21) пропонує Обамеягу фінансово привабливий контракт на 3 роки. Але 32-річний габонець поки не поспішає на заробітки в Азію. Його пріоритетом є продовження кар'єри в Європі. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Мікель Артета не розраховує на форварда, контракт якого з "канонірами" чинний до літа 2023-го. Останні 6 матчів Арсенала П'єр-Емерік пропустив – клуб відсторонив його від тренувань через порушення дисципліни та позбавив статусу капітана.

У нинішньому сезоні АПЛ Обамеянг провів 14 матчів, в яких відзначився чотирма голами та асистом. У 2018-му Арсенал заплатив Борусії Д за нападника 63 млн євро.

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