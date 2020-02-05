"О, наша людина їде в команду", – Мілевський пригадав алкогольні пригоди легіонера, з яким він грав у Динамо

Нападник брестського Динамо Артем Мілевський поділився цікавою історією, яка трапилася з македонцем Гораном Поповим перед трансфером у київське Динамо.

"Сидимо ми якось на зборах в Австрії: я, Алієв, Шева і Гусєв. Нам завжди приносили на листочках новини, ми з Гусєвим читаємо. Пишуть, що в Динамо може перейти македонський захисник Горан Попов.

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Наступного дня виходить стаття про Попова. Вони перемогли Аякс в Амстердамі. Поп, напевно, трішки був радий цьому, випив трохи пива, його там поліція наздоганяла. Ми такі сидимо з Алієвим і Гусєвим: "О, наша людина їде в команду", – сказав Мілевський в ефірі YouTube-каналу Миля.

Нагадаємо, македонський оборонець перебрався до Динамо з Херенвена у 2010 році, однак у 2012-му перейшов в оренду в англійський Вест Бромвіч. Попов остаточно покинув київський клуб у 2014 році.

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