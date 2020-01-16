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Горан Попов став футбольним агентом – екс-динамівець вже оформив трансфер гравця Арсенала

15:50 1869 Читать на русском
Горан Попов став футбольним агентом – екс-динамівець вже оформив трансфер гравця Арсенала
Горан Попов / фото: ФК Динамо

Колишній захисник Динамо Горан Попов успішно розпочав роботу в статусі футбольного агента.

Екс-захисник Динамо Горан Попов став одним із працівників агентської компанії More than sport, повідомляє телеграм-канал журналістів Шахових.

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Зазначається, що македонець встиг оформити перший трансфер. Попов домовився щодо оренди голкіпера Арсенала Деяна Ілієва до польської Ягеллонії.

Нагадаємо, македонський оборонець перебрався до Динамо з Херенвена у 2010 році, однак у 2012-му перейшов в оренду в англійський Вест Бромвіч. Остаточно покинув київський клуб Попов у 2014 році.

За свою кар’єру Горан зіграв у 308 матчах, забив 14 голів і віддав 17 результативних передач. В чемпіонаті України захисник виходив на поле 32 рази і по два рази відзначився голами і асистами. Ще чотири матчі він провів у Кубку України і один – у Суперкубку України.

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