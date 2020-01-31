Н'Зонзі став гравцем Ренна

Півзахисник Роми Стівен Н'Зонзі продовжить кар'єру в складі французького Ренна.

Стівен Н'Зонзі виступатиме за Ренн до кінця сезону 2019/20, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

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Зазначимо, що першу частину сезону гравець провів у складі Галатасарая, який вирішив достроково припинити оренду, а права на нього належать римській Ромі. Додамо, що Ренн має опцію викупу досвідченого хавбека.

До слова, Н'Зонзі встиг пограти за Сток Сіті та Севілью, а також став чемпіоном світу-2018 у складі збірної Франції.

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