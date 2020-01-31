Борусія Д оголосила про перехід Джана

Півзахисник Емре Джан після виступів в АПЛ і Серії А повернувся у чемпіонат Німеччини.

Дортмундська Борусія на своєму офіційному сайті оголосила про перехід хавбека Емре Джана з туринського Ювентуса. 26-річний футболіст виступатиме за "джмелів" на правах оренди до закінчення поточного сезону. Німецький клуб матиме можливість викупити права на гравця. За нову команду Джан виступатиме під 27 номером.

Борусія Д встановила солідну суму відступних за Холанда з цікавим пунктом в контракті

Нагадаємо, що Емре Джан перейшов у Ювентус влітку 2018 року після закінчення його контракту з Ліверпулем. У поточному сезоні він втратив місце в основі "старої синьйори" – в його активі лише 8 матчів у Серії А.

До слова, у Бундеслізі Джан виступав за Баварію та леверкузенський Байєр. Також він зіграв 20 матчів за національну збірну Німеччини.

Холанд обійдеться Борусії Д під 100 мільйонів – хто найбільше "наварився" на трансфері молодої зірки