Н'Зонзи стал игроком Ренна

Полузащитник Ромы Стивен Н'Зонзи продолжит карьеру в составе французского Ренна.
Стивен Н'Зонзи будет выступать за Ренн до конца сезона 2019/20, сообщает официальный сайт французского клуба.
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Отметим, что первую часть сезона игрок провел в составе Галатасарая, который решил досрочно прекратить аренду, а права на него принадлежат римской Роме. Добавим, что Ренн имеет опцию выкупа опытного хавбека.
К слову, Н'Зонзи успел поиграть за Сток Сити и Севилью, а также стал чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.
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