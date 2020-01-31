Н'Зонзи стал игроком Ренна

Полузащитник Ромы Стивен Н'Зонзи продолжит карьеру в составе французского Ренна.

Стивен Н'Зонзи будет выступать за Ренн до конца сезона 2019/20, сообщает официальный сайт французского клуба.

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Отметим, что первую часть сезона игрок провел в составе Галатасарая, который решил досрочно прекратить аренду, а права на него принадлежат римской Роме. Добавим, что Ренн имеет опцию выкупа опытного хавбека.

К слову, Н'Зонзи успел поиграть за Сток Сити и Севилью, а также стал чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.

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