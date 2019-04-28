Нюрнберг – Баварія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Нюрнберг у рідних стінах не зміг дотиснути Баварію в 31-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Нюрнберг – Баварія.

Баварія на виїзді врятувалася від поразки в матчі з Нюрнбергом. У першій 45-хвилинці мюнхенці більше володіли м'ячем, а господарі діяли на контратаках. Однак жодна з команд не змогла конвертувати свої моменти у голи.

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Відразу по перерві Нюрнберг забив зусиллями Перейри. Мюнхенці змогли відновити паритет на 76-й хвилині після результативного удару Гнабрі.

Господарі могли вирвати перемогу, але у компенсований до другого тайму час Баварію врятувала стійка після удару з 11-метрової позначки від Лайбольда.

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