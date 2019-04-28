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Ковач визнав, що Баварії пощастило уникнути поразки від Нюрнберга

22:39 65 Читать на русском
Ковач визнав, що Баварії пощастило уникнути поразки від Нюрнберга
Ніко Ковач / reuters

Головний тренер Баварії Ніко Ковач поділився враженнями від матчу проти Нюрнберга (1:1).

49’ Матеус Перейра
 
Серж Гнабрі 76’
49’ Матеус Перейра
76’ Серж Гнабрі

"Прикро, що ми втратили шанс відірватися від дортмундської Боруссії, яка вчора програла (поступилася Шальке – прим.). Попереду три матчі, сім очок нам буде достатньо для чемпіонства – вистачить двох перемог і нічиєї.

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Нюрнберг грав пристрасно усі 90 хвилин і дуже добре оборонявся. Ми ж не провели хороший матч.

Нам пощастило, що ми ще набрали одне очко, адже суперник під завісу матчу не реалізував пенальті", – цитує Ковача прес-служба мюнхенців.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Ніко Ковач Ніко Ковач Нюрнберг - Баварія
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