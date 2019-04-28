Вольфсбург на виїзді розгромив Хоффенхайм: 31-й тур Бундесліги, матчі неділі

В рамках 31-го туру німецької Бундесліги Хоффенхайм зазнав нищівної домашньої поразки від Вольфсбурга.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 31-й тур

Хоффенхайм – Вольфсбург – 1:4

Голи: Шалай, 9 – Вільям, 41, Вегорст, 69, 89, Арнольд, 85

Нереалізований пенальті: Крамаріч, 15

Нюрнберг – Баварія – початок о 19:00

Матч між Хоффенхаймом та Вольфсбургом мав величезне значення у контексті боротьби за єврокубки. Підопічні Нагельсманна на правах господарів одразу пішли в атаку та відкрили рахунок вже на 9-й хвилині зусиллями Шалая, який ефектно замкнув простріл Шульца. На 15-й же Хоффе заробив пенальті, однак Крамаріч, розвівши воротаря та м'яч по різних кутах, з "точки" влучив у стійку!

Це надихнуло Вольфсбург, який відігрався на 41-й після точного удару Вільяма; в середині другого тайму він же асистував на Вегорста, який забив другий гол гостей. Хоффенхайм пішов уперед великими силами й на 85-й хвилині нарвався на контратаку, яка завершилась голом Арнольда у ближній кут – 1:3. Господарі капітулювали, а Вегорст на 89-й ще й забив четвертий м'яч, встановивши остаточний рахунок зустрічі.