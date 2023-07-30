У своїх соцмережах Аль-Ахлі підтвердив перехід 26-річного француза. Аллен Сен-Максімен підписав угоду з саудівським клубом на три сезони – до 2026 року.

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Деталі контракту прес-служба Аль-Ахлі не розголосила, однак раніше повідомлялось, що Ньюкасл отримає за свого гравця близько 25 мільйонів євро. Для саудівського клубу це третій трансфер футболіста з АПЛ. Раніше до Аль-Ахлі приєдналися Марез та Фірміно.

Аллен Сен-Максімен перебрався до Ньюкасла з Ніцци у 2019 році. Французький вінгер відіграв за англійський клуб в 124 матчах. В його активі 13 голів та 21 результативна передача.

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