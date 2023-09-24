Шеффилд Юнайтед дома пропустил 8 голов от Ньюкасла. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Ньюкасл на неделе провел очень сложный матч в Лиге чемпионов, где с трудом выстоял ничью против Милана. Сегодня команда Эдди Хау согнала злость на Шеффилд Юнайтед.

Ньюкасл выстрадал ничью с Миланом, вернувшись в Лигу чемпионов

Еще в первом тайме гости сделали счет разгромным. Лонгстаф замкнул прострел Гордона, который постоянно обострял с левого фланга. После чего Триппьер вырезал два результативных навеса со стандартов – на Берна и Ботмана.

В начале второго тайма капитан Ньюксла оформил хет-трик из ассистов, идеально накинув на голову Уилсону. Гордон упустил 100-процентный шанс, но через минуту исправился шикарным ударом с линии штрафной в дальний угол.

Альмирон воспользовался пасом Гимираэса и забил шестой. Седьмой положил сам бразилец, посвятив гол ребенку. А точку в матче поставил Исак, вышедший со скамейки запасных. Впервые в истории АПЛ за одну команду забили 8 разных игроков в одном матче.

Тотальное избиение Шеффилда, опустившегося на последнее место АПЛ. Ньюкасл – восьмой (9 очков).