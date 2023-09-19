Мілан і Ньюкасл розписали нульову нічию в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів 2023/24.

Ньюкасл повернувся до Ліги чемпіонів після 20-річної паузи та відразу отримав "групу смерті". Англійський клуб стартував з виїзду до Мілана, в якого влітку купив Тоналі.

Гімн Ліги чемпіонів, схоже, додав мандражу "сорокам", а не запалу. Гості провалили старт зустрічі – Мілан просто розносив суперника. 9:0 за ударами у першу чверть матчу. Поупу довелося робити п'ять сейвів/

Найкращі шанси забити мали Жиру та Ернандес, удар Лофтус-Чіка зупинили на лінії. Леау розривав на дриблінгу зліва, Чуквуезе підключався справа. Ньюкасл тим часом не міг зв'язати кілька передач.

По перерві продовжилася гра в одні ворота, однак гості краще захищалися. Мілан мусив завершувати атаки дальніми ударами, яким бракувало гостроти. Поява креативного Пулішіча не допомогла.

Мілан завдав 25 ударів, 9 разів влучив у площину, але забити так і не зумів. Ще й втратив через травму Меньяна. Ньюкасл міг забити лиш на п'ятій компенсованій хвилині, а в підсумку має радіти нічиїй.