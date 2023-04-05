Манчестер Юнайтед в неділю програв важливий матч Ньюкаслу та поставив під загрозу потрапляння в топ-4 АПЛ. "Дияволи" виглядали жахливо, але Ерік Тен Хаг майже не змінив склад, посадивши в запас тільки Вегхорста. Сьогодні на поле вийшла інша за настроєм команда.

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МЮ весь перший тайм домінував (у Брентфорда один удар), створюючи моменти. Бруну роздавав передачі, а Антоні вмикав дриблінг і бив. Бразилець мав хороший шанс забити, Мактоміней – також. Зрештою господарі досягли свого. Антоні закинув у штрафний майданчик, Забітцер підіграв Рашфорду, а той вразив ворота.

По перерві "червоні" намагалися зберігати тиск на ворота Брендфорда, але атакували гірше. Гості навпаки відчули більше свободи та вибігли кілька разів до чужих воріт. Найкращу можливість зрівняти рахунок змарнував Шаде. У підсумку нічия.

Манчестер Юнайтед набрав 53 очки та піднявся на 4 місце. Манкуніанці йдуть в ногу з Ньюкаслом, в якого стільки ж очок, але краща різниця голів. Тоттенхем провів на один матч більше і має на 3 очки менше.